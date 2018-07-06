В Канаде в водопаде погибли трое популярных влогеров: подробности

В водах канадского водопада Шеннон-Фолз в Сквамише погибли трое участников популярного коллективного Youtube-блога о путешествиях "High On Life". Среди погибших – девушка и двое мужчин. Один из них – по происхождению украинец. Всем им было до 30 лет.

Об этом пишет Vancouver Sun.

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Отмечается, что трое путешественников решили поплавать в водопаде, однако девушка Меган Скрапер не удержалась на скользком камне и начала соскальзывать в бурный поток. Двое друзей – Райкер Гэмбл и Алексей Лях – пытались помочь ей, однако им это не удалось: втроем они упали с 30-метровой высоты водопада.



Погибшие влогеры Алексей Лях и его девушка Меган Скрапер

Известно, что погибшие жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу "High On Life" со своим школьным другом Паркером Хизером после длительного путешествия 2012 года. Путешествия и видео о них стали делом их жизни. Сейчас на их канале полмиллиона подписчиков.

Блогеры были очень популярными: в частности, в Instagram Рикера более 70 тысяч подписчиков, а в Ляха – более полумиллиона.



Погибшие канадские влогеры Алексей Лях и Райкер Гэмбл

Добавим, что в профайле Алексея Ляха на Linkeid указано, что его родным языком является украинский.

Кроме этого, отметим, что погибшая Меган Скрапер была его девушкой. Они вдвоем посещали Тоннель Любви на Ровенщине.

"Привез Минди на Родину, чтобы она увидела Тоннель Любви. Самой романтичной частью путешествия стало кормление комаров и попытки дедушки сделать эту фотографию", – написал тогда Алексей Лях в своем Instagram.