В Киев едет австрийский канцлер
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Киев 4 сентября. Политик заявил, что хочет "углубить хорошие двусторонние политические, экономические и культурные отношения".
Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на австрийское информационное агентство APA.
Читайте также: В Австрии предупредили Германию, что не будут заключать соглашение относительно беженцев себе в ущерб
В течение встречи Курц планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, а также с мэром Киева Виталием Кличко. Во время переговоров основное внимание будет уделено председательству Австрии в ЕС, двусторонним отношениям между Австрией и Украиной и внутреннем политической ситуации в Украине с особым акцентом на Донбасс.
Себастьяну Курцу – 31 год. На момент вступления на должность он был самым молодым главой правительства в мире. Курц известен в Европе своей жесткой антимиграционной риторикой.
Ранее Австрия уже оказалась в центре скандала после приглашения Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД. Курц после заявил, что это не повлияет на официальную политику Австрии.