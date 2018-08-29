В Киев едет австрийский канцлер

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Киев 4 сентября. Политик заявил, что хочет "углубить хорошие двусторонние политические, экономические и культурные отношения".

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на австрийское информационное агентство APA.

Читайте также: В Австрии предупредили Германию, что не будут заключать соглашение относительно беженцев себе в ущерб

В течение встречи Курц планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, а также с мэром Киева Виталием Кличко. Во время переговоров основное внимание будет уделено председательству Австрии в ЕС, двусторонним отношениям между Австрией и Украиной и внутреннем политической ситуации в Украине с особым акцентом на Донбасс.

Себастьяну Курцу – 31 год. На момент вступления на должность он был самым молодым главой правительства в мире. Курц известен в Европе своей жесткой антимиграционной риторикой.

Ранее Австрия уже оказалась в центре скандала после приглашения Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД. Курц после заявил, что это не повлияет на официальную политику Австрии.