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В Киеве 2 сентября ограничат движение из-за велосоревнования: маршрут гонки

8 Читати новину українською
"Киевская сотка 2014"
"Киевская сотка 2014" / athletic-events.com

2 сентября в Киеве ограничат движение на некоторых улицах в связи с проведением велосоревнования "Киевская сотка".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Соревнование продлится с 9 утра до 17 вечера. Движение будет ограничено на улице Крещатик с 00:00 до 12:30 для монтажа и демонтажа сценических конструкций (от Аллеи Героев Небесной Сотни до площади Бессарабской), а также с 9 утра до 16 вечера по маршруту велогонки.

Маршрут велогонки:

ул. Крещатик (старт) – Бессарабская площадь – ул. Бассейная – бульвар Леси Украинки (до Печерского моста) – бульвар Дружбы народов (в направлении моста Патона) – Надднепрянское шоссе – Столичное шоссе – Днепровское шоссе (трасса Р 01) – Автодорога Т 1006 – с. Подгорцы (ул. Боровкова, ул. Лугова, ул. Гагарина, ул. Васильковская) – Автодорога Т 101603 – с. Большие Дмитровичи (ул. Киевская) – с. Старые Безрадичи (ул. Киевская, ул. Первомайская) – с. Тарасовка (ул. Пушкина) – г. Обухов (ул. Каштановая, ул. Лукавица, ул. Полек) – Автодорога Р 19 – с. Шевченково – с. Копачев – с. Застугна (ул. Вишневая) – с. Большая Бугаевка (ул. Шевченко) – Автодорога С 100717 – с. Рославичи (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Кирова) – с. Круглик (ул. Круглицька) – с. Хотив (ул. Шевченко, ул. Промышленная) – с. Вита‑Почтовая (ул. Садовая) – пгт Чабаны (ул. Кирова, ул. Машиностроителей) – Трасса Е 95 (в направлении Киева) – Киев (проспект Академика Глушкова) (пгт Чабаны) – проспект Академика Глушкова, 13-Б (возле станции метро "Теремки", ТРЦ "Магелан") (финиш).

Что такое "Киевская Сотка"?Это любительские соревнования для всех желающих от 18 лет на велосипедах любого типа на дистанции 100 км.

Теги: велоспорт Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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