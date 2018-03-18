В Киеве активисты отправляются к поместью Порошенко: участников автопробега блокирует полиция

В воскресенье, 18 марта, в Киеве активисты, которые принимали участие в "Марше за отставку Порошенко", отправились к площади, откуда планируют автопробегом выехать к дому Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отметим, ранее в воскресенье на Майдане Независимости собрались участники акции "Движения новых сил" с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Порошенко.

Так, на площади собралась колонна из около 15 автомобилей. Полиция, которая обеспечивает общественный порядок в центре Киева, не пропускает автоколонну и препятствует активистам.

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Вместе с тем "Украинская правда" сообщает, что в Музейном переулке полиция заблокировала представителей "Движения новых сил", которые планировали выехать автопробегом к имению Порошенко в Козин. В частности, правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

Участники акции говорят с полицией и уговаривают правоохранителей освободить дорогу. Также активисты интересуются у правоохранителей, почему на их шлемах нет номера и просят показать жетоны.

Кроме того, в "Движении новых сил" заявили, что полиция задержала еще одного участника "Движения" Юрия Тебенко, и доставляет его в Шевченковский участок полиции.

"Его обвиняют в том, что он – один из организаторов разбора конструкций на Майдане", – отметили в "Движении новых сил".

"Накануне, когда активисты пытались установить сцену (на Майдане) для марша, полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста Игоря Терещенко", – заявили в "Движении".