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      В Киеве автомобиль сбил лося – видео

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      В Киеве автомобиль сбил лося (иллюстративное фото)
      В Киеве автомобиль сбил лося (иллюстративное фото) / classomsk.com

      В Киеве на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося. Инцидент произошел утром 31 мая.

      Животному выжить не удалось, сообщил "Киев оперативный" у себя на Facebook-странице.

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      Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на такую новость. Многие из них утверждают, что мертвое животное на самом деле выпало из грузовика.

      Не с прицепа он выпал? Парень вез в прицепе лося, начал тормозить перед очередной ямой, а тушка по инерции пошла через борт,
      – отмечают пользователи.

      Одни считают, что животное стало жертвой браконьеров, а другие утверждают, что лося сбил автомобиль. На видео видно, что микроавтобус Mercedes с прицепом стоит на мосту, а перед автомобилем лежит сбитое животное.

      К слову, в Украине животные не часто выходят на дороги, но ДТП случаются. В скандинавских странах для предупреждения гибели крупных животных на дорогах установлены сетки, а в местах миграции животных – предупредительные знаки.

      В Киеве автомобиль сбил лося на Южном мосту: смотрите видео 18+

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Мир животных
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