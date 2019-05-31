В Киеве автомобиль сбил лося – видео

В Киеве на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося. Инцидент произошел утром 31 мая.

Животному выжить не удалось, сообщил "Киев оперативный" у себя на Facebook-странице.

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Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на такую новость. Многие из них утверждают, что мертвое животное на самом деле выпало из грузовика.

Не с прицепа он выпал? Парень вез в прицепе лося, начал тормозить перед очередной ямой, а тушка по инерции пошла через борт,

– отмечают пользователи.

Одни считают, что животное стало жертвой браконьеров, а другие утверждают, что лося сбил автомобиль. На видео видно, что микроавтобус Mercedes с прицепом стоит на мосту, а перед автомобилем лежит сбитое животное.

К слову, в Украине животные не часто выходят на дороги, но ДТП случаются. В скандинавских странах для предупреждения гибели крупных животных на дорогах установлены сетки, а в местах миграции животных – предупредительные знаки.

В Киеве автомобиль сбил лося на Южном мосту: смотрите видео 18+