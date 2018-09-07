В Киеве автомобиль "влетел" в остановку общественного транспорта: фото
В пятницу, 7 сентября, на Окружной дороге Киева автомобиль Hyundai въехал в остановку общественного транспорта. Машина врезалась в торговый киоск, на остановке "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.
Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".
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Предварительной установлено, что грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате этого водитель въехал в остановку.
В то же время Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua сообщает, что на момент аварии в салоне Hyundai находился ребенок. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник: 24 Канал
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