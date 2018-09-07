01:53
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 16°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Киеве автомобиль "влетел" в остановку общественного транспорта: фото

55 Читати новину українською
В Киеве авто въехало в остановку общественного транспорта
В Киеве авто въехало в остановку общественного транспорта / Dtp.kiev.ua

В пятницу, 7 сентября, на Окружной дороге Киева автомобиль Hyundai въехал в остановку общественного транспорта. Машина врезалась в торговый киоск, на остановке "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Читайте также: БТР Нацгвардии врезался в легковушку в Виннице: фото

Предварительной установлено, что грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате этого водитель въехал в остановку.

В то же время Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua сообщает, что на момент аварии в салоне Hyundai находился ребенок. В результате ДТП никто не пострадал.

 

Теги: Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
7 сентября, 23:00 Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
Сергій Лещенко
Главные новости 6 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченко
7 сентября, 22:44 Главные новости 6 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченко
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
7 сентября, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Банкротство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
7 сентября, 21:00 Банкротство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихорадка Западного Нила: пути заражения, симптомы и лечение
7 сентября, 20:14 Лихорадка Западного Нила: пути заражения, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Объединения "ДНР" и "ЛНР" не будет: эксперт назвал причину
 1 декабря 2017 , 07:01
Прогноз погоды на 7 сентября: жара отступает, дожди наступают
 7 сентября , 09:15
Фанаты "Реала" призвали продать Роналду и приобрести Левандовски
 19 января 2017 , 11:18
Двое игроков Малаги перед матчем с Реалом сделали противоречивые заявления по чемпионству Барселоны
 19 мая 2017 , 17:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук