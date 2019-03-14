В Киеве БТР въехал в авто военной инспекции: фото и видео

В Киеве 13 марта произошла авария с участием бронетранспортера и машины военной инспекции Lada Samara. У только что отремонтированного БТРа отказали тормоза, сообщили в полиции.

БТР и авто военной инспекции ехали по улице Заболотного в направлении станции метро "Теремки", сообщает "Информатор". В этот момент посреди дороги остановилось гражданское авто, у которого заглох двигатель. Машина военной инспекции успела затормозить перед гражданским авто. А вот БТР, ехавший позади, врезался в авто военных.

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А аварии никто не пострадал. Авто военных получило серьезные повреждения задней части.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве с участием БТРа и авто военной инспекции:



БТР не смог затормозить и протаранил авто военной инспекции