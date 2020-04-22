В Киеве крупнейшие сети аптек снизят наценку на маски до 1 гривны, – Антимонопольный комитет

В Антимонопольном комитете заявили, что крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски. Теперь она должна составлять до 1 гривны. В то же время одна из сетей аптек вообще убрала наценку на медицинские маски на время карантина.

Представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Фейсбуке.

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Наценку должны снизить такие сети аптек

"Альго-Фарм";

"Аптека низких цен К";

"Аптека НЦ";

"Аптекарь";

"Виталюкс";

"Сириус-95";

"Столичный медицинский альянс";

"Фармация".

Хмельницкий добавил, что сеть "АЛЬГЕН – ФАРМ" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина.

Представители аптечных сетей отметили, что цены завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 гривен за штуку. В настоящее время мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро получим выводы,

– написал Хмельницкий.

Обратите внимание! Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта. АМКУ начал рассмотрение дела 30 марта. Хмельницкий отметил, что расследование продолжается.



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