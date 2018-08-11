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В Киеве Lexus на большой скорости сбил пешехода: видео 18+

262 Читати новину українською
В Киеве на пешеходном переходе Lexus сбил пешехода
В Киеве на пешеходном переходе Lexus сбил пешехода / скрин из видео

В ночь на 11 августа в столице на перекрестке улиц Княжий Затон и Днепровская Набережная Lexus сбил пешехода. Сразу после ДТП водитель, не останавливаясь, скрылся с места аварии.

Об этом информируют в Facebook-сообществе "Kyiv Operative".

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Пешеход был без сознания, прохожая девочка привела его в чувство, жаловался на боль в груди и ногах. Через 15 минут приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавшего,
– пишут в группе.

Камеры зафиксировали момент аварии. На кадрах видно, как Lexus на большой скорости сбивает пешехода.

Люди в сети удивляются, как пешеход вообще выжил после такого столкновения.

Lexus сбил пешехода в Киеве (18+):

 

Теги: Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 канал
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