В Киеве Lexus на большой скорости сбил пешехода: видео 18+

В ночь на 11 августа в столице на перекрестке улиц Княжий Затон и Днепровская Набережная Lexus сбил пешехода. Сразу после ДТП водитель, не останавливаясь, скрылся с места аварии.

Об этом информируют в Facebook-сообществе "Kyiv Operative".

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Пешеход был без сознания, прохожая девочка привела его в чувство, жаловался на боль в груди и ногах. Через 15 минут приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавшего,

– пишут в группе.

Камеры зафиксировали момент аварии. На кадрах видно, как Lexus на большой скорости сбивает пешехода.

Люди в сети удивляются, как пешеход вообще выжил после такого столкновения.

Lexus сбил пешехода в Киеве (18+):