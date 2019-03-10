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      В Киеве модернизируют систему освещения улиц

      34 Читати новину українською
      В Киеве модернизируют систему освещения улиц
      В Киеве модернизируют систему освещения улиц / uprom.info

      Киевсовет утвердил программу внешнего освещения Киева на период с 2019 по 2022 годы. Поэтому в столице заменят все ртутные и натриевые лампы наружного освещения на светодиодные. Кроме того, планируют модернизировать сети.

      Программа модернизации утверждена в рамках стратегии развития города до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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      Кроме перевода наружного освещения на LED, в Киеве также осуществят капитальный ремонт сетей освещения, модернизируют их внешний вид. Также в планах совершенствование транспортных магистралей, парков и скверов.

      В ведомстве добавили, что приоритетным направлением является строительство и ремонт архитектурно-декоративного освещения мест отдыха и общего использования.

      Стоит отметить, что такой переход на LED-освещение существенно сократит энергопотребление и уменьшит расходы бюджета города.

      К слову, недавно в Киеве Архитекторы осовременили интерьер вестибюля и аванзала одного из старейших музеев Украины – Национального художественного музея в Киеве.

       

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      Теги: Новости Украины Ремонт КГГА Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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