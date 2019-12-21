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      В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим: его уже задержали

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      Стрельба в Киеве / podrobnosti.ua

      В Киеве на проспекте Леся Курбаса полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих. В результате стрельбы пострадали два человека.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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      Что известно о конфликте

      По данным правоохранителей, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов.

      В результате, 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

      Правоохранители обнаружили у стрелка кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Им оказался 49-летний житель столицы, ранее проблем с законом не имел.

      Также полицейские обнаружили 6 гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Киева Стрельба
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