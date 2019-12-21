В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим: его уже задержали

В Киеве на проспекте Леся Курбаса полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих. В результате стрельбы пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Что известно о конфликте

По данным правоохранителей, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате, 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

Правоохранители обнаружили у стрелка кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Им оказался 49-летний житель столицы, ранее проблем с законом не имел.

Также полицейские обнаружили 6 гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.