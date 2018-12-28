В Киеве мужчина покусал полицейского

В пятницу, 28 декабря, в помещении Голосеевского отделения полиции Киева мужчина покусал полицейского, пытаясь освободить товарища, которого задержали за кражу. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Известно, что во время документального оформления задержания подозреваемого в краже, в помещение забежал неизвестный мужчина. Он начал требовать отпустить товарища, нецензурно ругаться и угрожать правоохранителям. Впоследствии мужчина схватился за оружие правоохранителя, а затем укусил его за руку.

Правоохранители задержали правонарушителя, однако он оказал сопротивление и укусил за руку патрульного,

– рассказал старший следователь Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

Позже выяснилось, что 26-летний злоумышленник ранее уже был судим за хулиганство. Более того, полиция открыла уголовное производство по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.

К слову, правонарушителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.