В Киеве на детской площадке обнаружили опасную находку: фото

В столице прямо на детской площадке люди обнаружили ртутные приборы. Для их изъятия пришлось вызывать спасателей.

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Милославской 33, информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".

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Кто-то просто выбросил. Хорошо, что было рано, и детки не успели ими "поиграться" На месте работали спасатели КАРС КГГА,

– говорится в заметке.

На снимках, опубликованных в сети, видно несколько капсул с ртутью.

Люди в соцсетях возмущаются безответственностью человека, который решил оставить ртутные приборы на детской площадке. Кое-кто вообще считает, что это – спланированная провокация.