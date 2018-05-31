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В Киеве на переходе машина из кортежа Порошенко сбила несовершеннолетнего велосипедиста, – СМИ

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Машина из президентского кортежа сбила мальчика-велосипедиста
Машина из президентского кортежа сбила мальчика-велосипедиста / Фото из открытых источников

31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа Президента Украины Петра Порошенко сбило велосипедиста. По предварительной информации, парню – 13 лет.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу,
– рассказал источник издания.

Отмечается, что велосипедисту 13 лет. В результате наезда он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

В Facebook-сообществе dtp.kiev.ua опубликовали фото с места происшествия. Очевидцы отмечают, что ребенка-велосипедиста забрали с места происшествия в критическом состоянии.

"С ребенка-велосипедиста слетела обувь. В критическом состоянии госпитализирован... Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают выехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов", – пишут пользователи соцсетей.

Напомним, это уже не первый случай, когда авто из президентского кортежа сбивает человека. 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen президентского кортежа. Под колеса элитного авто попал пожилой мужчина. Иномарка, которая совершила ДТП, осталась на месте происшествия. Другие авто кортежа продолжили движение.

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП ДТП с кортежем Порошенко Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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