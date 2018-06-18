22:25
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве на пляже появились огромные питоны, – СМИ

402 Читати новину українською
В соцсетях говорят, во что на Тельбине в Киеве появились питоны (иллюстративное фото)
В соцсетях говорят, во что на Тельбине в Киеве появились питоны (иллюстративное фото) / Соцсети

В Днепровском районе Киева отдыхающие на пляже заметили двух питонов, которые лежали в воде. В связи с этим в соцсетях поднялся огласку.

Впервые об этом заговорили в Faсebook-сообществе "Наш дом –- Березняки" после того, как пользовательница Тамара Пашаева обнародовала там соответствующее фото.

Читайте также: Жуткая смерть: в Индонезии питон проглотил женщину

"Вместо цыган у нас появились новые жители. Готовы встретиться с ними на Тельбине (озеро в Киеве – 24 канал)?", – отметила она.

Пітони, Київ, пляж, змії, Тельбін, відпочинок

Кроме того, похожее сообщение появилось в группе "Киев Today".

"Очевидцы рассказывают, что заметили на пляже, а потом и в озере Тельбин огромных питонов. Ранее на пляже видели мужчину, который нес на себе питонов, а некоторое время спустя после выгуливал их на траве, но почему и как они оказались без присмотра, остается загадкой", – говорится в заметке.

В то же время пользователи в комментариях рассказывают, что видели в этом районе мужчину, который "выгуливал" двух таких змей: его, в частности, заметили в одной из аптек и даже в салоне автобуса № 51.

Также киевляне отмечают, что это уже не первый подобный случай в столице – люди убеждают, что видели питона возле детской поликлиники.

Кроме того, местные жители предполагают, что это чьи-то домашние любимцы.

Пітони, Київ, пляж, змії, Тельбін, відпочинок

Напомним, в начале июня улицы Киева заполонило огромное количество бабочек.

Теги: Новости Украины мир животных отдых Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
сегодня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 271
Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 20:45 Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
203
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
сегодня, 17:52 Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
282
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 20:01 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 105
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук