В Киеве на пляже появились огромные питоны, – СМИ

В Днепровском районе Киева отдыхающие на пляже заметили двух питонов, которые лежали в воде. В связи с этим в соцсетях поднялся огласку.

Впервые об этом заговорили в Faсebook-сообществе "Наш дом –- Березняки" после того, как пользовательница Тамара Пашаева обнародовала там соответствующее фото.

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"Вместо цыган у нас появились новые жители. Готовы встретиться с ними на Тельбине (озеро в Киеве – 24 канал)?", – отметила она.

Кроме того, похожее сообщение появилось в группе "Киев Today".

"Очевидцы рассказывают, что заметили на пляже, а потом и в озере Тельбин огромных питонов. Ранее на пляже видели мужчину, который нес на себе питонов, а некоторое время спустя после выгуливал их на траве, но почему и как они оказались без присмотра, остается загадкой", – говорится в заметке.

В то же время пользователи в комментариях рассказывают, что видели в этом районе мужчину, который "выгуливал" двух таких змей: его, в частности, заметили в одной из аптек и даже в салоне автобуса № 51.

Также киевляне отмечают, что это уже не первый подобный случай в столице – люди убеждают, что видели питона возле детской поликлиники.

Кроме того, местные жители предполагают, что это чьи-то домашние любимцы.

Напомним, в начале июня улицы Киева заполонило огромное количество бабочек.