В Киеве на заброшенной базе нашли шесть тигров в ужасном состоянии: возмутительные видео
Тигров в ужасных условиях, в грязи и фекалиях, обнаружили зоозащитники на территории заброшенного клуба в Киеве 29 декабря. Сейчас животных пытаются спасти.
Об этом рассказала на своей странице в фейсбуке юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко.
Читайте также: Шуфрич похвастался убийством животных, – Честно
По ее словам, в течение дня 29 декабря удалось поднять на уши половину Киева благодаря неравнодушным людям, полиции Голосеевского района столицы и начальнику управления экологии КГГА Андрею Мальованому.
- На заброшенной базе "Тайгер Клуб" обнаружили шесть тигров, обитавших просто в ужасных условиях. Тигры были в "маленьком вольере метров восемь, практически по колено в воде, грязи и фекалиях".
Полиция зафиксировала состояние животных и условия их содержания. Прокопенко сообщила, что написала заявление правоохранителям. Оперативно нарушение условий содержания животных зафиксировала и экоинспекция.
Зоозащитница ожидает "решение суда об изъятии тигров" или владелец отдаст их добровольно.
Владелец не находится в Украине, содержать тигров не имеет возможности. Это довольно известная в Украине личность. Я надеюсь на диалог,
– подытожила Прокопенко.
К теме: Подростка, который выбросил кошку с 9 этажа, привлекли к ответственности через год