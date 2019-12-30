В Киеве на заброшенной базе нашли шесть тигров в ужасном состоянии: возмутительные видео

Тигров в ужасных условиях, в грязи и фекалиях, обнаружили зоозащитники на территории заброшенного клуба в Киеве 29 декабря. Сейчас животных пытаются спасти.

Об этом рассказала на своей странице в фейсбуке юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко .

Читайте также: Шуфрич похвастался убийством животных, – Честно

По ее словам, в течение дня 29 декабря удалось поднять на уши половину Киева благодаря неравнодушным людям, полиции Голосеевского района столицы и начальнику управления экологии КГГА Андрею Мальованому.

На заброшенной базе "Тайгер Клуб" обнаружили шесть тигров, обитавших просто в ужасных условиях. Тигры были в "маленьком вольере метров восемь, практически по колено в воде, грязи и фекалиях".

Полиция зафиксировала состояние животных и условия их содержания. Прокопенко сообщила, что написала заявление правоохранителям. Оперативно нарушение условий содержания животных зафиксировала и экоинспекция.

Зоозащитница ожидает "решение суда об изъятии тигров" или владелец отдаст их добровольно.

Владелец не находится в Украине, содержать тигров не имеет возможности. Это довольно известная в Украине личность. Я надеюсь на диалог,

– подытожила Прокопенко.