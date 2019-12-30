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      В Киеве на заброшенной базе нашли шесть тигров в ужасном состоянии: возмутительные видео

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      В Киеве обнаружили тигров, которых держали в нечеловеческих условиях / Иллюстративное фото (pixabay)

      Тигров в ужасных условиях, в грязи и фекалиях, обнаружили зоозащитники на территории заброшенного клуба в Киеве 29 декабря. Сейчас животных пытаются спасти.

      Об этом рассказала на своей странице в фейсбуке юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко.

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      По ее словам, в течение дня 29 декабря удалось поднять на уши половину Киева благодаря неравнодушным людям, полиции Голосеевского района столицы и начальнику управления экологии КГГА Андрею Мальованому.

      • На заброшенной базе "Тайгер Клуб" обнаружили шесть тигров, обитавших просто в ужасных условиях. Тигры были в "маленьком вольере метров восемь, практически по колено в воде, грязи и фекалиях".

      Полиция зафиксировала состояние животных и условия их содержания. Прокопенко сообщила, что написала заявление правоохранителям. Оперативно нарушение условий содержания животных зафиксировала и экоинспекция.

      Зоозащитница ожидает "решение суда об изъятии тигров" или владелец отдаст их добровольно.

      Владелец не находится в Украине, содержать тигров не имеет возможности. Это довольно известная в Украине личность. Я надеюсь на диалог,
      – подытожила Прокопенко.

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      Как освобожденных из плена украинцев встречали в Борисполе: фото и видео
      29 декабря
      1066
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Мир животных Новости Украины
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