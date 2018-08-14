В Киеве нашли вредные примеси в воздухе: назвали особо опасные точки

В Киеве во вторник, 14 августа, зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, продлятся в столице до 16 августа.

Читайте также: Самые комфортные для жизни города мира: опубликован рейтинг от The Economist

13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточной предельно-допустимой концентрации в районах: площадей Бессарабской и Демеевской, улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг отметки 5–7,7 в районах улиц Попудренко, Довженко, Каунасской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.