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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве нашли вредные примеси в воздухе: назвали особо опасные точки

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Загрязнение воздуха в Киеве
Загрязнение воздуха в Киеве / Unsplash

В Киеве во вторник, 14 августа, зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, продлятся в столице до 16 августа.

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13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточной предельно-допустимой концентрации в районах: площадей Бессарабской и Демеевской, улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг отметки 5–7,7 в районах улиц Попудренко, Довженко, Каунасской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Экология
Источник: 24 канал
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