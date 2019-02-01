В Киеве неадекватный водитель устроил масштабное ДТП: погибла девушка

Вечером, 31 января, в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента погибла девушка.

Об этом сообщила группа dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Читайте также: Под Одессой произошло жуткая ДТП: погибли полицейские

Отмечается, что от столкновения девушку-водителя автомобиля Mazda зажало в салоне авто так сильно, что спасателям пришлось применить спецсредства для того, чтобы освободить женщину. Однако, спасти ее не удалось, девушка скончалась по дороге в больницу.

На видеозаписи аварии видно как автомобиль Audi на большой скорости вылетел со стороны улицы Дмитриевской и протаранил авто, которые стояли на проспекте Победы. С наибольшей силой Audi столкнулось именно с автомобилем Mazda, которым управляла девушка.

Через 20 минут на месте аварии появился отец водителя белого Audi, который вел себя грубо, пытаясь помешать съемке.

Сообщество "Киев Оперативный", ссылаясь на очевидцев инцидента, отметила, что поведение водителя Audi не соответствовало ситуации. Предполагают, что он находился под действием каких-то веществ.

Смотрите видео: Авария в Киеве