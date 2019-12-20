В Киеве обыскали спортклуб "5 элемент", который связывают с Порошенко

Люди в масках, которые представились сотрудниками СБУ, 20 декабря утром вошли в здание спортклуба "5 элемент", который связывают с нардепом, пятым президентом Петром Порошенко. В клубе говорят, что он уже работает в обычном режиме.

"Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент". Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но проверяющие отказались показать юристам хоть какой-то документ. Да, у них автоматы", – сообщил в фейсбуке киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

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В самом клубе об обысках не рассказали, но на фейсбук-странице "5 элемента" сообщили, что заведение уже работает в обычном режиме.

Других подробностей и сообщений об обысках пока нет.

Отметим, что это уже не первые обыски в фитнес-клубе "5 элемент". Предыдущие провели 19 июля 2019 года работники НАБУ. В этом же доме расположена приемная Порошенко.

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