В Киеве ограничили движение по мосту Патона из-за аварии в сети "Киевэнерго"

В Киеве в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" поврежден тротуар на мосту Патона. Движение автомобилей по мосту в направлении с проспекта Соборности на бульвар Дружбы Народов частично ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

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"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" был поврежденокапитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.О. Патона", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает бригада рабочих ПАО "Киевэнерго", которая выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта частично ограничено.