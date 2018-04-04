В Киеве ограничили движение по мосту Патона из-за аварии в сети "Киевэнерго"
В Киеве в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" поврежден тротуар на мосту Патона. Движение автомобилей по мосту в направлении с проспекта Соборности на бульвар Дружбы Народов частично ограничено.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
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"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" был поврежденокапитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.О. Патона", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работает бригада рабочих ПАО "Киевэнерго", которая выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта частично ограничено.
Источник: 24 Канал
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