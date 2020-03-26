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      В Киеве оригинально проучили водителя, который припарковался на пешеходном переходе: видео

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      В Киеве водитель автомобиля Mercedes решил припарковаться прямо на пешеходном переходе. Сами же пешеходы не оценили такой наглости и решили не обходить машину, а изрядно повозиться по ней ногами.

      Говорится об инциденте, что произошел на улице Богдана Хмельницого, 10, сообщает паблик "Киев Оперативный" на своей странице в фейсбук.

      Смотрите также Отомстил, ибо достало: в Киеве прохожий разбил припаркованное авто – появилось видео

      Впоследствии эвакуатор таки отвез автомобиль на штраф-площадку.

      Многочисленные отпечатки следов на Mercedes: смотрите видео

      Обратите внимание! Закон о парковке, что позволяет эвакуировать автомобили, Верховная Рада приняла еще в декабре 2017 года. Летом 2019 года в Киеве начали эвакуировать автомобили с полос, предназначенных для общественного транспорта. К слову, в Киеве в течение последних месяцев работы насчитали тысячи протоколов о нарушении правил парковки. Нарушители пополнили бюджет города более чем на 2 миллиона гривен.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Транспорт Новые правила парковки Курьезные новости Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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