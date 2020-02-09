В Киеве пьяный водитель устроил аварию на светофоре: видео

В Киеве на проспекте Победы один легковой автомобиль врезался в другой. Как правоохранители выяснили впоследствии, водитель одного из них был пьян.

Столкнулись Audi и Nissan по вине последнего, об этом сообщает "Информатор".

Узнайте больше: В ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан

Так, водитель Nissan врезался в другое авто, когда то стояло на светофоре в ожидании зеленого света. Из-за столкновения Nissan выбросило в отбойник, а в итоге – за 50 метров от места столкновения.

В ДТП никто не пострадал. Впоследствии выяснилось, что водитель Nissan протаранил другое авто, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Смотрите видео с последствиями ДТП

Отметим, в масштабном ДТП в Венгрии погибли 2 украинца, еще 7 пострадали. Сразу несколько автомобилей столкнулись около венгерского города Кал – на трассе в направлении к Будапешту. Одним из них был микроавтобус на украинских номерах – он вылетел за пределы дороги.