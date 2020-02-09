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      В Киеве пьяный водитель устроил аварию на светофоре: видео

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      В Киеве пьяный водитель совершил ДТП на светофоре / Скриншот с видео

      В Киеве на проспекте Победы один легковой автомобиль врезался в другой. Как правоохранители выяснили впоследствии, водитель одного из них был пьян.

      Столкнулись Audi и Nissan по вине последнего, об этом сообщает "Информатор".

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      Так, водитель Nissan врезался в другое авто, когда то стояло на светофоре в ожидании зеленого света. Из-за столкновения Nissan выбросило в отбойник, а в итоге – за 50 метров от места столкновения.

      В ДТП никто не пострадал. Впоследствии выяснилось, что водитель Nissan протаранил другое авто, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

      Смотрите видео с последствиями ДТП

      Отметим, в масштабном ДТП в Венгрии погибли 2 украинца, еще 7 пострадали. Сразу несколько автомобилей столкнулись около венгерского города Кал – на трассе в направлении к Будапешту. Одним из них был микроавтобус на украинских номерах – он вылетел за пределы дороги.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины Новости политики
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