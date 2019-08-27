В Киеве маршрутка с людьми попала в масштабное ДТП: видео

В Дарницком районе Киева на улице Черниговской произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №414, в котором находились пассажиры.

На видео, которое опубликовал ресурс "Киев оперативный" видно, что столкнулось 6 автомобилей.

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В комментарии к видео написано, что люди, которые были в салоне, кричали, чтобы водитель остановился, но было уже поздно.

На опубликованном видео видно, что столкнувшиеся машины образовали "гармошку".

Ночью в Днепровском районе Киева на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4. В результате последнее авто несколько раз перевернулось на крышу и застряло между отбойником и перилами. Правоохранители установили, что Suzuki, как и Mercedes, ехали в сторону левого берега. Однако, не доезжая до SkyMall, Suzuki зацепил прицеп Mercedes, в результате чего водитель "японца" потерял контроль над автомобилем и тот перевернулся и вылетел на тротуар.