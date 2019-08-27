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      В Киеве маршрутка с людьми попала в масштабное ДТП: видео

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      ДТП в Киеве
      ДТП в Киеве / Скриншот из видео

      В Дарницком районе Киева на улице Черниговской произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №414, в котором находились пассажиры.

      На видео, которое опубликовал ресурс "Киев оперативный" видно, что столкнулось 6 автомобилей.

      Читайте также: Перевернулся на крышу и едва не упал в Днепр: в Киеве на Северном мосту произошло громкое ДТП

      В комментарии к видео написано, что люди, которые были в салоне, кричали, чтобы водитель остановился, но было уже поздно.

      На опубликованном видео видно, что столкнувшиеся машины образовали "гармошку".

      Ночью в Днепровском районе Киева на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4. В результате последнее авто несколько раз перевернулось на крышу и застряло между отбойником и перилами. Правоохранители установили, что Suzuki, как и Mercedes, ехали в сторону левого берега. Однако, не доезжая до SkyMall, Suzuki зацепил прицеп Mercedes, в результате чего водитель "японца" потерял контроль над автомобилем и тот перевернулся и вылетел на тротуар.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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