В Киеве снова ограничат движение из-за строительства Шулявского моста: как лучше ехать
В Киеве временно ограничили движение транспорта на проспекте Победы в связи со строительством Шулявского путепровода. Ограничение будет действовать сутки.
Движение по проспекту должны восстановить уже после обеда 20 октября, об этом сообщает корреспондент 24 канала.
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На месте уже установили центральный пролет моста. Однако в КГГА ранее отмечали, что ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября.
Там также предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.
Ремонт Шулявского моста/ Фото Людмила Кушнир (24 канал)
Движение ограничат из-за строительства Шулявского моста / Источник: kyivcity.gov.ua
- Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 миллиарда гривен сметной стоимостью работ.
- Пояснил, что стоимость выросла, поскольку в КГГА не ожидали, что придется переносить коллектор и тепловую сеть, расположенные у моста.
Как лучше объехать / Источник: kyivcity.gov.ua
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В то же время 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение из-за текущего ремонта. Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00 в сторону Троещины, с 14:00 до 18:00 – в сторону станции метро "Почайна".