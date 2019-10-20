12:14
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Киеве снова ограничат движение из-за строительства Шулявского моста: как лучше ехать

      10 Читати новину українською
      В Киеве ограничили движение на проспекте Победы из-за строительства Шулявского моста
      В Киеве ограничили движение на проспекте Победы из-за строительства Шулявского моста / Иллюстративное фото (скриншот)

      В Киеве временно ограничили движение транспорта на проспекте Победы в связи со строительством Шулявского путепровода. Ограничение будет действовать сутки.

      Движение по проспекту должны восстановить уже после обеда 20 октября, об этом сообщает корреспондент 24 канала.

      Это интересно: Новые правила в киевском метро: запрещено попрошайничать и играть на музыкальных инструментах

      На месте уже установили центральный пролет моста. Однако в КГГА ранее отмечали, что ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября.

      Там также предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

      Ремонт Шулявского моста/ Фото Людмила Кушнир (24 канал)

      Обмежений рух Київ
      Движение ограничат из-за строительства Шулявского моста / Источник:​ kyivcity.gov.ua

      • Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 миллиарда гривен сметной стоимостью работ.
      • Пояснил, что стоимость выросла, поскольку в КГГА не ожидали, что придется переносить коллектор и тепловую сеть, расположенные у моста.

      Київ Обмежений Рух
      Как лучше объехать / Источник: kyivcity.gov.ua

      Как ремонтируют Шулявский мост: смотрите видео

      В то же время 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение из-за текущего ремонта. Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00 в сторону Троещины, с 14:00 до 18:00 – в сторону станции метро "Почайна".

      blog_ava
      Истории 5 знаменитостей, которые преодолели рак молочной железы
      сегодня
      1394
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Авто Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сегодня , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 31
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 323
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1483
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1250
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 301
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук