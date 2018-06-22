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22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Украина"

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Правоохранители получили сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра. Сейчас с ТРЦ "Украина" эвакуировали посетителей и персонал.

Об этом сообщил 24 канала в прямом эфире.

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На место сразу же прибыли патрульные полицейские, спасатели и кинологи со служебными собаками. Сейчас идет проверка здания и окружения.

В помощи медицинских работников никто не нуждался.

Эвакуация с ТРЦ "Украина"

За последнее время случаев фальшивого заминировании стало больше. В большинстве случаев эти ситуации квалифицируют как хулиганство.

Напомним, вечером 16 июня к правоохранителям Киева поступило сообщение о заминировании станций метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые Ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадки на "Площадь Льва Толстого".

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция
Источник: 24 канал
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