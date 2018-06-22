В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Украина"31 Читати новину українською
Правоохранители получили сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра. Сейчас с ТРЦ "Украина" эвакуировали посетителей и персонал.
Об этом сообщил 24 канала в прямом эфире.
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На место сразу же прибыли патрульные полицейские, спасатели и кинологи со служебными собаками. Сейчас идет проверка здания и окружения.
В помощи медицинских работников никто не нуждался.
Эвакуация с ТРЦ "Украина"
За последнее время случаев фальшивого заминировании стало больше. В большинстве случаев эти ситуации квалифицируют как хулиганство.
Напомним, вечером 16 июня к правоохранителям Киева поступило сообщение о заминировании станций метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые Ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадки на "Площадь Льва Толстого".