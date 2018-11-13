В Киеве состоится звездная благотворительная вечеринка

14 ноября в столичном Budhha Bar состоится благотворительная вечеринка социального проекта "Мы рисуем жизнь".

"Наш проект нацелен помочь онкобольным детям Украины, – рассказывают организаторы вечеринки. – В Национальном институте рака Киева мы отремонтируем и обустроим специальную стерильную палату, в которой дети будут проходить реабилитационный период после химиотерапии – три очень важных недели в закрытом пространстве во избежании рецидивов болезни".

На благотворительной вечеринке состоится розыгрыш лотов от знаменитостей и яркая шоу-программа. Среди приглашенных гостей: певицы Kuptsova и Ingret, фокусник-иллюзионист Антон Абрашиков, диджей Sasha Moralez. Список звезд пополняется. Ведущий мероприятия - Владимир Такудис.