В Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов" для фанов и гостей финала Лиги чемпионов
Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в субботу, в центре столицы открылся "Фестиваль чемпионов".
Фестиваль организовало УЕФА при содействии руководства города. Его торжественно открыли представлением кубков чемпионов. Вечером запланирован большой концерт с известными украинскими группами. А завтра начнется одно из главных действ – "Турнир чемпионов".
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В этом турнире будут играть три команды – легенды "Реала", "Ливерпулю" и также команда "Шевченко и Ко". На фестивале транслировать матчи не будут, это будет происходить на Контрактовой площади.
Кроме празднования футбольного праздника на фестивале планируют провести торжества ко Дню Киева.
Источник: 24 Канал
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