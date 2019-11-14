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      В Киеве впервые вынесли приговор за домашнее насилие

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из социальных сетей

      Мужчину взяли под стражу на 3 месяца за систематическое насилие над женой. Это первый подобный случай в Киеве.

      Злоумышленник умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

      Надо знать: Закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев

      Более того, все эти действия происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

      В течение января-октября мужчину 9 раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Однако админпротоколы никак не повлияли на его поведение.

      Важно! В 2018 году на домашнее насилие полиции пожаловались 89,5 тысячи женщин. В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.

      В апреле в Украине впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. Подробнее о деле – читайте здесь.

       


      Домашнее насилие в Украине: статистика/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Арест Законодательство Полиция Криминальные новости Новости Киева
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