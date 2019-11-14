В Киеве впервые вынесли приговор за домашнее насилие

Мужчину взяли под стражу на 3 месяца за систематическое насилие над женой. Это первый подобный случай в Киеве.

Злоумышленник умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Более того, все эти действия происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

В течение января-октября мужчину 9 раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Однако админпротоколы никак не повлияли на его поведение.

Важно! В 2018 году на домашнее насилие полиции пожаловались 89,5 тысячи женщин. В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.

В апреле в Украине впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. Подробнее о деле – читайте здесь.



Домашнее насилие в Украине: статистика/ Инфографика 24 канала