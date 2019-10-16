В Киеве зафиксировали самый теплый день за последние 134 года

В Киеве 15 октября зафиксировали новый температурный рекорд – этот день оказался самой теплой серединой октября в столице за последние 134 года.

После полудня 15 октября в Киеве столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Этот показатель на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха в Киеве, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад.

Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа, отметили метеорологи.