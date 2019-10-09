10:55
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В Китае построили один из самых высоких небоскребов мира: впечатляющие фото и видео

      173 Читати новину українською
      Один из самых высоких небоскребов мира
      Один из самых высоких небоскребов мира / hgesch.de

      В Пекине открыли небоскреб CITIC Tower. Он стал самым высоким в городе и вошел в десятку самых высотных зданий мира.

      Строительством небоскреба занималось американское дизайнерское бюро Kohn Pedersen Fox, пишет Dezeen.

      Что известно о дизайнерском бюро Kohn Pedersen Fox?Оно основано в 1974 году, является автором множества высотных зданий по всему миру, четыре из них находятся в списке 10 самых высоких небоскребов мира.

      Интересно: В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт: фото и видео

      CITIC Tower стал четвертым самым высоким небоскребом Китая и восьмым самым высоким небоскребом мира. Высота новостройки в центре Пекина составляет 528 метров. Она насчитывает 109 этажей.

      Форма башни довольно необычная: широкая у основания, сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.

      пекін хмарочос
      Форма небоскреба необычная / фото H.G. esch

      хмарочос пекін
      Форма небоскреба внизу/ Фото H.G. esch

      хмарочос пекін
      Пекинский небоскреб внутри/ H. ФотоG. esch

      По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновил древнекитайский ритуальный сосуд цзунь бронзовой эпохи.

      В Китае построили один из самых высоких небоскребов мира: видео

       

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      12342
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Крутые здания Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сегодня , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 487
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 08:19 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      3235
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 октября , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 678
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 октября , 21:22 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 260
      8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      8 октября , 21:01 8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      446
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук