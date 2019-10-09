В Китае построили один из самых высоких небоскребов мира: впечатляющие фото и видео

В Пекине открыли небоскреб CITIC Tower. Он стал самым высоким в городе и вошел в десятку самых высотных зданий мира.

Строительством небоскреба занималось американское дизайнерское бюро Kohn Pedersen Fox, пишет Dezeen.

Что известно о дизайнерском бюро Kohn Pedersen Fox?Оно основано в 1974 году, является автором множества высотных зданий по всему миру, четыре из них находятся в списке 10 самых высоких небоскребов мира.

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CITIC Tower стал четвертым самым высоким небоскребом Китая и восьмым самым высоким небоскребом мира. Высота новостройки в центре Пекина составляет 528 метров. Она насчитывает 109 этажей.

Форма башни довольно необычная: широкая у основания, сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.



Форма небоскреба необычная / фото H.G. esch



Форма небоскреба внизу/ Фото H.G. esch



​Пекинский небоскреб внутри/ H. ФотоG. esch

По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновил древнекитайский ритуальный сосуд цзунь бронзовой эпохи.

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