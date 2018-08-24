В Крыму нашлась семья из Днепра, которая загадочно исчезла на полуострове
В оккупированном Россией Крыму нашлась семья Киливников, которая поехала туда на отдых из Днепра и перестала выходить на связь с родными.
Об этом сообщает Politeka с ссылкой на знакомых семьи.
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Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Крыму пропала семья Киливников из четырех человек, в том числе двое детей, которая приехала туда на отдых с материковой Украины и перестала выходить на связь с родными.
В частности, 23 августа семья пересекла границу с Украиной и связалась с родными. Как оказалось, днепряне даже не подозревали, что их разыскивают.
Так, в поселок Межводное они поехали на своей машине и, очевидно, просто не купили сим-карты для связи с родственниками.
Также известно, что родители супругов не имея связи с ними несколько дней, сами отправились на их поиски в Крым.