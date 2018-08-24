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В Крыму нашлась семья из Днепра, которая загадочно исчезла на полуострове

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В Крыму нашлась семья из Днепра, которую разыскивали несколько дней
В Крыму нашлась семья из Днепра, которую разыскивали несколько дней / Фото из Facebook

В оккупированном Россией Крыму нашлась семья Киливников, которая поехала туда на отдых из Днепра и перестала выходить на связь с родными.

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на знакомых семьи.

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Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Крыму пропала семья Киливников из четырех человек, в том числе двое детей, которая приехала туда на отдых с материковой Украины и перестала выходить на связь с родными.

В частности, 23 августа семья пересекла границу с Украиной и связалась с родными. Как оказалось, днепряне даже не подозревали, что их разыскивают.

Так, в поселок Межводное они поехали на своей машине и, очевидно, просто не купили сим-карты для связи с родственниками.

Также известно, что родители супругов не имея связи с ними несколько дней, сами отправились на их поиски в Крым.

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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