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В Lenovo объяснили, почему их игровой ноутбук лучший от Xiaomi Notebook Pro 2

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Ноутбук Legion Y7000P от Lenovo
Ноутбук Legion Y7000P от Lenovo / gizchina.com

Компания Lenovo почти одновременно с Xiaomi выпустила свою линейку игровых ноутбуков Legion Y7000P. При этом в Lenovo уверяют, что их новые игровые ноутбуки превосходят Xiaomi Notebook Pro 2.

Об этом пишет Gizchina.

Так, экраны новых ноутбуков Lenovo имеют диагональ 15,6 дюйма и частоту обновления 144 Гц. При этом эффективная площадь дисплея составляет 84%.

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Самая дешевая модификация Legion Y7000P работает на процессоре Intel Core i5 8300H с 8 ГБ оперативной памяти. Также ноутбук получил видеокарту GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти. Стоимость этой модели составляет 965 долларов (25 тысяч гривен).

Xiaomi Notebook Pro 2
Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 2

Еще одна версия стоит 1270 долларов (33 тысячи гривен). За эти деньги пользователь получит процессор Intel Соге i7 8750H, видеокарту GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ.

В то же время Xiaomi Mi Notebook Pro 2 получил 15,6-дюймовый дисплей с тонкими рамками: площадь экрана занимает 81% верхней крышки. Его самая бюджетная модификация получила процессор Intel Core i5-8300H, GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. Стоит эта модель 975 долларов (около 25 810 гривен).

Топовая модель оснащена процессором Intel Core i7-8750H, GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц, 256 ГБ SSD + HDD 1 ТБ. Стоит эта модификация 1 310 долларов (около 34 680 гривен).

Ноутбук Legion Y7000P
Ноутбук Legion Y7000P

В Lenovo объясняют, их модификации лучшие, ведь они производят подобные устройства значительно дольше, чем Xiaomi. Так, вице-президент Lenovo Жангу Хуа сказал, у Lenovo намного больше опыта.

"Lenovo уже 34 года. Мы выпустили первый ноутбук в 1996 году, 22 года назад. Поэтому у нас гарантом качества и надежности нашей продукции есть 22 года исследований и разработок", – заявил Дзян Хуа.

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Теги: Xiaomi Техно Гаджеты Игры ноутбук Lenovo
Источник: 24 Канал
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