В Люксембурге обсуждают новую программу Украина – ЕС

8 апреля министры иностранных дел ЕС собрались в Люксембурге, чтобы обсудить план продолжения политики "Восточного партнерства" в отношении Украины.

Срок действия программы истекает в 2020 году. Поэтому страны-члены партнерства обсудят новые требования относительно реформ, и экономические возможности для Украины на последующие годы.

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Представят новую программу уже 13 мая на заседании министров иностранных дел, где примут участие и украинские представители.

Что такое "Восточное партнерство"?Это политическая инициатива Европейского Союза, которая была предложена на пражском саммите в мае 2009 года. Ее целью является развитие хороших отношений с восточными соседями. Речь идет об Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине.



Сотрудничество ЕС с восточными партнерами направлено ​​на улучшение уровня социально-культурных отношений, мобильности, увеличение экономического развития и улучшения качества жизни граждан.



Именно эта программа предусматривала для Украины и безвиз, и соглашение о свободной торговле и ассоциацию с ЕС.