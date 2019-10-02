В Мариуполе попрощались с 24-летним бойцом, которого ранил вражеский снайпер: видео

В Мариуполе простились с бойцом 56 отдельной мотопехотной бригады Владимиром Аджавенко. Еще 11 сентября парень получил тяжелое ранение. Врачи более двух недель боролись за его жизнь.

Владимир ушел на фронт одним из первых. Взял оружие в руки, как только появилась угроза захвата родного города.

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В 2014 году он пошел добровольцем в батальоне "Донбасс", там и получил позывной "Аджа". Когда подписал контракт с ВСУ, ему было всего 19 лет.

Он был патриотом Украины, пошел в юном возрасте служить родине. Служил добросовестно,

– вспомнил Александр Побережнюк, заместитель командира 56 отдельной мотопехотной бригады.

Тяжелое ранение в голову Владимир получил 11 сентября вблизи поселка Пески. Вражеский снайпер обстреливал опорный пункт украинцев неподалеку Донецкого аэропорта.

Как рассказал военный "Пластун", за 40 минут после ранения его на вертолете забрали в Днепр в областную клиническую больницу имени Мечникова. 12 сентября врачи прооперировали бойца. После этого он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.



Военный Владимир Аджавенко умер в больнице Днепра

Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Но пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.