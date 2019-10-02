11:32
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, 1 октября
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, 1 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      В Мариуполе попрощались с 24-летним бойцом, которого ранил вражеский снайпер: видео

      108 Читати новину українською

      В Мариуполе простились с бойцом 56 отдельной мотопехотной бригады Владимиром Аджавенко. Еще 11 сентября парень получил тяжелое ранение. Врачи более двух недель боролись за его жизнь.

      Владимир ушел на фронт одним из первых. Взял оружие в руки, как только появилась угроза захвата родного города.

      Важно! Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

      В 2014 году он пошел добровольцем в батальоне "Донбасс", там и получил позывной "Аджа". Когда подписал контракт с ВСУ, ему было всего 19 лет.

      Он был патриотом Украины, пошел в юном возрасте служить родине. Служил добросовестно,
      – вспомнил Александр Побережнюк, заместитель командира 56 отдельной мотопехотной бригады.

      Тяжелое ранение в голову Владимир получил 11 сентября вблизи поселка Пески. Вражеский снайпер обстреливал опорный пункт украинцев неподалеку Донецкого аэропорта.

      Как рассказал военный "Пластун", за 40 минут после ранения его на вертолете забрали в Днепр в областную клиническую больницу имени Мечникова. 12 сентября врачи прооперировали бойца. После этого он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.


      Военный Владимир Аджавенко умер в больнице Днепра

      Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Но пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      blog_ava
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      сегодня
      1958
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Мариуполя Вооруженные силы Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      сегодня , 10:02 Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      Ірина Поліщук 73
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 09:03 Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      1948
      Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      сегодня , 08:40 Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      Реанімаційний пакет реформ 1246
      Революция на граните 1990 года: каким был первый украинский Майдан
      сегодня , 07:02 Революция на граните 1990 года: каким был первый украинский Майдан
      252
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      1 октября , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 3582
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук