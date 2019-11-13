В Минэкономики озвучили цену гектара после введения рынка земли

После открытия рынка земли цена одного гектара, в зависимости от модели рынка, может достичь 2200 долларов.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в интервью Радио НВ.

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Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует – это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500, вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают"),

– рассказал он.

К слову, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором назвал закрепленное в Конституции право собственности на землю "одним из крупнейших обманов, которые посеяли в сознании граждан", а также напомнил, что права продавать землю не имеют также граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Конго и Кубы.

Президент также заявил о правках, которые должны внести в законопроекту, согласно которым покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. А вот вопрос рынка земли для иностранцев Владимир Зеленский предложил вынести на всеукраинский референдум.