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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      В Минэкономики озвучили цену гектара после введения рынка земли

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      Высоцкий назвал возможные цены за гектар украинской земли
      Высоцкий назвал возможные цены за гектар украинской земли / pixabay

      После открытия рынка земли цена одного гектара, в зависимости от модели рынка, может достичь 2200 долларов.

      Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в интервью Радио НВ.

      Интересно: Что украинцы думают о рынке земли: опрос

      Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует – это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500, вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают"),
      – рассказал он.

      К слову, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором назвал закрепленное в Конституции право собственности на землю "одним из крупнейших обманов, которые посеяли в сознании граждан", а также напомнил, что права продавать землю не имеют также граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Конго и Кубы.

      Президент также заявил о правках, которые должны внести в законопроекту, согласно которым покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. А вот вопрос рынка земли для иностранцев Владимир Зеленский предложил вынести на всеукраинский референдум.

       

       

       

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      12 ноября
      2124
      Автор: Михаил Года
      Теги: Деньги Министерство экономического развития и торговли Рынок земли Новости Украины
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