В Минобороны планируют купить ненужные армии бронеавтомобили по завышенным ценам, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал идею покупки 140 бронеавтомобилей "Казак-2" для нужд ВСУ. Предложение внесено в проект Гособоронзаказа на 2020 год, который представлен на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку. Общая стоимость бронеавтомобилей около 1,4 миллиарда гривен.

Журналист объясняет, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн типа "Козак-2" и "Варта" не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса. Подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на Ближнем Востоке и не пригодна для военных действий в условиях АТО, где проходимость тяжелая даже для гусеничной техники. Кроме того, тяжелая 15-тонная машина очень медленная и заметна – высокая вероятность обнаружения и поражения.

"Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного круга задач, поскольку требуют или сухой погоды и твердой почвы, или хороших дорог. В случае войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и скроется везде... достаточно экономичная, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и поставки. Подобные машины в Украине есть ( "Дозор", "Новатор", "Козак-1", "Кугуар", "Спартан"), если Минобороны поставит производителям задачи по гарантии государственных закупок – появятся и новые модели. Но техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено ​​не будет – ВСУ не планирует их покупать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины", – возмущается журналист.

Журналист также поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск (никто не советовался с боевыми командирами), а цены на бронеавтомобили завышены.

Колесные бронеавтомобили "Казак-2" армия планирует купить по цене примерно в 10 миллионов гривен, это не менее 400 тысяч долларов. Бюджет закупки партии в 140 машин – не менее 1,4 миллиарда гривен. Цена закладывается примерно на 2 миллиона выше, чем при закупке 18-го года – надеюсь, этому тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую ​​закупку,

– комментирует Бутусов.

Военный эксперт Юрий Колесников выразил более жесткую оценку покупки ненужных на передовой бронеавтомобилей "Казак-2":

"После предвыборной критики действий предыдущей власти, общество и армия ожидали реального прекращения коррупции на военные закупки. Решение этой проблемы требует не создание новых "антикоррупционных" структур, а изменения процедур закупок военной техники и вооружения. К сожалению, после смены власти, в Минобороны ничего не изменилось – практически открыто, делается попытка украсть только на одной закупке бронемашин около 300 млн грн. Большинство комплектующих "Казак-2" – импортные, после укрепления гривны общая цена бронеавтомобиля должна была снизиться, но согласно проектам Гособоронзаказа – каждый "Казак-2" существенно подорожал... Разрекламированные СНБО и Минобороны национальные испытания проводились для отвода глаз и не влияли на выбор образцов техники для дальнейшего участия в тендере. Да и сам тендер вообще не проводился! Комиссия во главе с первым заместителем министра обороны Руснаком исполнила роль ширмы для коррупционной сделки", – считает Колесников.

Юрий Бутусов, считает, что в Минобороны и на заседание комитета по обороне ВР нужно пригласить командиров боевых рот и батальонов для понимания реальных потребностей армии и формирования новой доктрины современных боевых действий. Поскольку сейчас наша армия организована и вооружена по стандартам 70-х годов. "Одной из главных проблем ВСУ, является низкая мобильность – армия малоподвижная, прикованная к позициям", – считает эксперт.