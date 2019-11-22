В Новый Роздол и Новояворовск подали тепло
Новый Раздел на Львовщине наконец с теплом, и батареи потеплели в школах и садах Новояворовска. Решили ситуацию с отоплением после того, как на Львовщине с визитом побывал премьер Алексей Гончарук.
Местные ТЭЦ Новояворовска и Новороздольска получили нового руководителя – государственную компанию "Нафтогаз Тепло", которая и пообещала через несколько дней включить отопление.
К теме! Прогноз погоды на 22 ноября: Украину окутает холод и морось
Кроме того, почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.
Ранее сообщалось. что более 30 тысяч жителей Нового Роздола остались без тепла и город оказался на грани коллапса. Местная ТЭЦ практически не работала, а больше чем половина работников уволились с работы из-за невыплаты зарплаты.
Отметим, что принадлежали станции фирмам братьев Дубневичей и с прошлого года были под арестом по делу о краже газа. ТЭЦ имели временную компанию-управителя, которая провалила подготовку к отопительному сезону, потому что задолжали 380 миллионов за потребленный газ.
Выбор редакции
-
Правительство готово к любому развитию событий, – Гончарук о "Приватбанке" и Коломойскомсегодня , 15:56
-
Водолазы эвакуировали моряков с танкера вблизи Одессы: драматические фото и видеосегодня , 14:45
-
ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООСсегодня , 14:28