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      В Новый Роздол и Новояворовск подали тепло

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      В Новый Роздол и Новояворовск подали тепло

      Новый Раздел на Львовщине наконец с теплом, и батареи потеплели в школах и садах Новояворовска. Решили ситуацию с отоплением после того, как на Львовщине с визитом побывал премьер Алексей Гончарук.

      Местные ТЭЦ Новояворовска и Новороздольска получили нового руководителя – государственную компанию "Нафтогаз Тепло", которая и пообещала через несколько дней включить отопление.

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      Кроме того, почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.

      Ранее сообщалось. что более 30 тысяч жителей Нового Роздола остались без тепла и город оказался на грани коллапса. Местная ТЭЦ практически не работала, а больше чем половина работников уволились с работы из-за невыплаты зарплаты.

      Отметим, что принадлежали станции фирмам братьев Дубневичей и с прошлого года были под арестом по делу о краже газа. ТЭЦ имели временную компанию-управителя, которая провалила подготовку к отопительному сезону, потому что задолжали 380 миллионов за потребленный газ.

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      сегодня
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Ярослав Дубневич Дубневич Богдан Васильевич Погода Новости Львова
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