В Одессе группа мужчин средь бела дня похитила девушку: видео

В Одессе группа мужчин на автомобилях похитила девушку. Они представились сотрудниками полиции и насильно затолкали несчастную в машину.

Об этом пишет "Информатор".

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Инцидент произошел на улице Базарной. Мужчины насильно затолкали девушку в машину и повезли в неизвестном направлении.

В соцсетях появилось видео с моментом похищения. На нем видно, как несколько человек останавливают девушку, предъявляют ей какие-то документы, а потом силой сажают в автомобиль.

Смотрите видео: в Одессе посреди бела дня похитили девушку

В полиции отреклись от причастности своих сотрудников к этому преступлению. Там говорят, что с потерпевшей все в порядке, она уже дала показания относительно своего похищения правоохранителям.

Также в полиции отметили, что похитители решили вступиться за своего родственника, который якобы страдает от противоправных посягательств некой группы людей, которым и помогала похищенная ими девушка.

Против похитителей уже открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".