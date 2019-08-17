В Одессе и области объявлен траур по погибшим в результате пожара в "Токио Стар"

Из-за пожара в одесском отеле "Токио Стар", в которои погибли 9 человек, в городе и области 18 августа объявлен днем траура. На зданиях исполнительных органов Одесского горсовета, учреждений и организаций города будут приспущены флаг Украины и флаг города с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий, отмечает Одесский горсовет.

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Кроме того, об объявлении траура в Одесской области объявила и. о. главы Одесской областной государственной администрации Наталья Шаталова. Также она обратилась в офис Президента с просьбой помочь в ускорении пожарно-технической экспертизы, что поможет определить причины пожара.