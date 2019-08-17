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      В Одессе и области объявлен траур по погибшим в результате пожара в "Токио Стар"

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      Пожар в отеле "Токио Стар": в Одессе и области объявлен траур
      Пожар в отеле "Токио Стар": в Одессе и области объявлен траур / ptzgovorit.ru

      Из-за пожара в одесском отеле "Токио Стар", в которои погибли 9 человек, в городе и области 18 августа объявлен днем траура. На зданиях исполнительных органов Одесского горсовета, учреждений и организаций города будут приспущены флаг Украины и флаг города с траурными лентами.

      Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий, отмечает Одесский горсовет.

      Это стоит увидеть: Как выглядит гостиница "Токио Стар" после смертельного пожара: жуткие фото, видео

      Кроме того, об объявлении траура в Одесской области объявила и. о. главы Одесской областной государственной администрации Наталья Шаталова. Также она обратилась в офис Президента с просьбой помочь в ускорении пожарно-технической экспертизы, что поможет определить причины пожара.

      Свои соболезнования родственникам и близким в результате страшной трагедии выразил и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

      Не знаю, что стало причиной пожара на этот раз, но похоже, что после страшного урока "Виктории", выводы так никто и не сделал. Мы не можем рассчитывать на туристическую привлекательность Одессы, пока не обеспечим элементарную безопасность отдыхающих,
      – заявил Саакашвили.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?
      В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 18 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      В результате пожара пострадали 18 человек. Среди них есть иностранцы и дети. К тому же, 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.

      Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Михаил Саакашвили Пожар Пожар в одесской гостинице "Токио Стар"
      Источник: 24 канал
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