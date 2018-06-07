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В Одессе мужчина погиб под колесами трамвая

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Одесский трамвай
Одесский трамвай / narodna-pravda.ua

В четверг, 7 июня, в Одессе утром погиб мужчина под колесами трамвая.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

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В 8:00 часов утра жители сообщили в полицию о трупе на улице Черноморского Казачества.

На месте инцидента полиция обнаружила трамвай и тело неопознанного мужчины без признаков жизни. Скорая помощь констатировала смерть мужчины.

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что в 7:50 пешеход выбежал через растущие вдоль путей растения и кусты в неустановленном для перехода месте. Водитель применил меры экстренного торможения с подачей звукового сигнала, однако избежать наезда не удалось. Очевидцы подтверждают, что человек действительно появился на путях неожиданно.

Напомним, водителя Лидию Войтову, которая в Одессе на переходе насмерть сбила женщину с ребенком, отправили за решетку. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы
Источник: 24 канал
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