В Одессе мужчина устроил стрельбу возле кафе: есть раненые

В Одессе возле кафе-бара "Забава" на улице Академика Заболотного мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали трое посетителей заведения.

Инцидент произошел вечером 26 января, передает сайт Odessa.online.

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Мужчина стрелял из травматического пистолета "Форт". Сотрудники полиции уже задержали нарушителя и изъяли у него оружие. Кроме того, во время задержания стрелок был в неадекватном состоянии и кричал, что он имеет гранату, которой всех взорвет. При осмотре гранаты не оказалось.



Пистолет, из которого мужчина стрелял по посетителям кафе

Трех пострадавших сразу доставили в больницу. Правоохранители на месте инцидента нашли пять гильз. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.