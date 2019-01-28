09:28
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Одессе мужчина устроил стрельбу возле кафе: есть раненые

      37 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В Одессе возле кафе-бара "Забава" на улице Академика Заболотного мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали трое посетителей заведения.

      Инцидент произошел вечером 26 января, передает сайт Odessa.online.

      Читайте также: Группа подростков снова избила взрослого мужчину в Киеве: детали

      Мужчина стрелял из травматического пистолета "Форт". Сотрудники полиции уже задержали нарушителя и изъяли у него оружие. Кроме того, во время задержания стрелок был в неадекватном состоянии и кричал, что он имеет гранату, которой всех взорвет. При осмотре гранаты не оказалось.

      Пістолет, з якого чоловік стріляв по відвідувачах кафе
      Пистолет, из которого мужчина стрелял по посетителям кафе

      Трех пострадавших сразу доставили в больницу. Правоохранители на месте инцидента нашли пять гильз. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

      Теги: Новости Украины Оружие Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:42 Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 216
      Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      27 января , 23:03 Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      500
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 января , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2490
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      27 января , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      748
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 января , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 5123
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Прикарпатская перестрелка: Таксисты против пассажиров
       29 декабря 2012 , 18:26 2
      Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки квалификации к Евро-2020
       7 декабря 2018 , 15:33
      Главные новости футбола 24 января: определились финалисты Кубка английской лиги, Ракицкий на пути в Зенит
       25 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук