В Одессе отчим несколько месяцев развращал несовершеннолетнюю

Одесские полицейские разоблачили отчима, который развращал 14-летнюю падчерицу. С девушкой работают психологи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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По словам ребенка, 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же по отношению к ней. Запуганная мужчиной девушка долгое время боялась признаться матери, и сделала это только сейчас,

– сообщили в полиции.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия и ждали возвращения домой подозреваемого, последний, заметив полицейских, стал убегать. Однако, через несколько минут преследования, его остановили на одной из улиц города, где он пытался спрятаться.

"Ведомости по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщили правоохранители.