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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Винницкой области таксист изнасиловал девушку

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В Винницкой области таксист изнасиловал девушку
В Винницкой области таксист изнасиловал девушку / Иллюстративное фото

В Винницкой области в Бершадском районе таксист угрожал пистолетом девушке и изнасиловал ее. Сейчас полиция задержала злоумышленника.

В пресс-службе полиции отмечают, что с заявлением о преступлении девушка обратилась в полицию вечером 12 июля.

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По словам потерпевшей, водитель автомобиля такси, услугами которого она воспользовалась, на полевой дороге, угрожая пистолетом, ее изнасиловал,
– сообщают в полиции.

Девушка запомнила номер иномарки, на которой передвигался преступник.

"К преступления оказался причастен житель района. 27 лет своей жизни задержанный провел в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений", – говорят правоохранители.

В автомобиле правонарушителя следователи обнаружили пистолет, которым он угрожал потерпевшей. Оружие направлено на экспертизу. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

По данному факту следственным отделом полиции открыто производство по ч.1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 5 лет.

Теги: Криминальные новости Полиция Изнасилование Винница
Источник: 24 Канал
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