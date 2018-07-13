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На Вінниччині таксист зґвалтував дівчину

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На Вінниччині таксист зґвалтував дівчину
На Вінниччині таксист зґвалтував дівчину / Ілюстративне фото

На Вінниччині у Бершадському районі таксист погрожував пістолетом дівчині і зґвалтував її. Зараз поліція затримала зловмисника.

У прес-службі поліції зазначають, що із заявою про злочин дівчина звернулась в поліцію ввечері 12 липня.

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Зі слів потерпілої, водій автомобіля таксі, послугами якого вона скористалась, на польовій дорозі, погрожуючи пістолетом, її зґвалтував,
– повідомляють у поліції. 

Дівчина запам’ятала номер іномарки, якою пересувався правопорушник.

"До злочину виявився причетним житель району. 27 років свого життя затриманий провів у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів", – кажуть правоохоронці. 

В автомобілі правопорушника слідчі виявили пістолет, яким він погрожував потерпілій. Зброя направлена на експертизу. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито провадження за ч.1 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Теги: Кримінальні новини Вінниця Згвалтування Поліція
Джерело: 24 Канал
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