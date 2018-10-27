В Одессе отступило море: впечатляющие кадры природного явления

На побережье Одессы возникло уникальное природное явление. Там из-за ветрового сгона воды, отступило море, обнажив городские пляжи.

Об этом сообщает "Думская".

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Это естественный ветровой сгон воды. Подобное явление наблюдалось в прошлом году и у нас, в Одессе, и в Черноморске. У нас – пологий песчаный пляж и снижение уровня воды всего на 20 сантиметров выглядит очень эффектно,

– пояснил декан геолого-географического факультета ОНУ имени Мечникова, доктор геолого-минералогических наук Евгений Черкез.

Отмечается, что море отступило от своего предыдущего уровня настолько, что видно волнорез, а большой Желтый камень на одесском пляже "Отрада" уже можно обойти, не намочив ноги.



В Одессе отступило​ море



С моря видно волнорез





Желтый камень на популярном одесском пляже всегда окружала вода

Желтый камень на популярном одесском пляже всегда окружала вода

В Одессе отступило море

Напомним, в конце октября в Одесской области зафиксировали естественную аномалию: в акватории порта наблюдалось настоящее нашествие огромного количества медуз. Они имели разный цвет и размер.