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      В Одессе сожгли две машины одной семьи: видео

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      В Одессе на Черемушках горели две машины, принадлежащие одной семье (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Одессе на улице Космонавтов горели сразу два автомобиля Kia. Машины принадлежат одной семье. Улица Космонавтов размещается в микрорайоне Черемушки.

      Возгорание произошло около 4 часов утра 29 декабря. Прибывшим на место спасателям огонь удалось довольно быстро потушить.

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      В пресс-службе ГСЧС Одесской области, факт пожара подтвердили. Также здесь сообщили, что причины устанавливают специалисты.

      В Одессе на Черемушках горели два авто: видео

      Пожар в Одессе

       

      Posted by 048.ua - сайт города Одессы on Sunday, 29 December 2019

      В полиции области, со своей стороны, сообщили, что это автомобили марки KIA Ceed. Они принадлежат местному жителю и его жене. Предварительная причина возгорания – поджог.

      По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного Кодекса об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога или причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах. Продолжается расследование причин и обстоятельств, в пределах чего назначен ряд экспертиз.

      Пожар на улице Космонтавтов в Одессе: видео

      К слову, недавно в Киеве сожгли машину основательницы общественного объединения "Родители SOS" Елены Парфеновой.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Криминальные новости Пожар Новости Одессы
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