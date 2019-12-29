В Одессе сожгли две машины одной семьи: видео

В Одессе на улице Космонавтов горели сразу два автомобиля Kia. Машины принадлежат одной семье. Улица Космонавтов размещается в микрорайоне Черемушки.

Возгорание произошло около 4 часов утра 29 декабря. Прибывшим на место спасателям огонь удалось довольно быстро потушить.

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В пресс-службе ГСЧС Одесской области, факт пожара подтвердили. Также здесь сообщили, что причины устанавливают специалисты.

В Одессе на Черемушках горели два авто: видео

В полиции области, со своей стороны, сообщили, что это автомобили марки KIA Ceed. Они принадлежат местному жителю и его жене. Предварительная причина возгорания – поджог.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного Кодекса об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога или причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах. Продолжается расследование причин и обстоятельств, в пределах чего назначен ряд экспертиз.

Пожар на улице Космонтавтов в Одессе: видео

К слову, недавно в Киеве сожгли машину основательницы общественного объединения "Родители SOS" Елены Парфеновой.