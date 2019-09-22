В Одесской области браконьеры под прикрытием пограничников напали на сотрудников нацпарка
Браконьеры на глазах вооруженных пограничников избили работников службы государственной охраны Национального парка "Тузловские лиманы".
Об этом сообщила исполняющая обязанности директора национального парка Ирина Выхрыстюк, пишет "Думская".
Читайте также: В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
Нападение совершили нелегалы из фирмы "Гранит-2", которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Рядом находились трое пограничников отдела "Курортное", которые фактически охраняют преступный бизнес,
– заявила Выхрыстюк.
Она также отметила, что работники национального парка в момент нападения находились исключительно на вверенной им территории и не заходили в здании "рыбаков".
Браконьеры избили работников службы государственной охраны нацпарка и вырвали у них из рук фото- и видеокамеры.
40 браконьеров под прикрытием пограничники изымали тонны кефали с НПП "Тузловские лиманы". Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои. Слава Богу, все живы,
– написал в своем фейсбуке эколог Иван Русев.
По словам Ирины Выхрыстюк, один планшет и один фонарь нападающим все-таки удалось забрать.