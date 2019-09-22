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      В Одесской области браконьеры под прикрытием пограничников напали на сотрудников нацпарка

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      Браконьеры напали на охранников нацпарка
      Браконьеры напали на охранников нацпарка / Иван Русев

      Браконьеры на глазах вооруженных пограничников избили работников службы государственной охраны Национального парка "Тузловские лиманы".

      Об этом сообщила исполняющая обязанности директора национального парка Ирина Выхрыстюк, пишет "Думская".

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      Нападение совершили нелегалы ​​из фирмы "Гранит-2", которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Рядом находились трое пограничников отдела "Курортное", которые фактически охраняют преступный бизнес,
      – заявила Выхрыстюк.

      Она также отметила, что работники национального парка в момент нападения находились исключительно на вверенной им территории и не заходили в здании "рыбаков".

      Браконьеры избили работников службы государственной охраны нацпарка и вырвали у них из рук фото- и видеокамеры.

      40 браконьеров под прикрытием пограничники изымали тонны кефали с НПП "Тузловские лиманы". Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои. Слава Богу, все живы,
      – написал в своем фейсбуке эколог Иван Русев.

      По словам Ирины Выхрыстюк, один планшет и один фонарь нападающим все-таки удалось забрать.

       

      blog_ava
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      21 сентября
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      Теги: Новости Одессы Новости Украины Криминальные новости
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