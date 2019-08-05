В Одесской области мужчина выращивает эксклюзивные квадратные арбузы: фото

В Одесской области фермер выращивает органические арбузы кубической формы. Они необычные по форме, но такие же вкусные и сладкие. Продавать особую новинку аграрий пока не планирует, но свои эксперименты продолжает.

Выращивать вкусные арбузы кубической формы – давняя мечта Романа. За его плечами несколько лет неудачных экспериментов и попыток сделать арбузы как можно вкуснее и полезнее. Да еще и необычной формы.

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Мужчина признается, весь секрет – в заботе и уходе.

Нужно арбузы оберегать, переворачивать, накрывать травой, чтобы они не сгорели, и все время за ними ухаживать. В интернете есть много видео о том, как вырастить квадратный арбуз, но сделать это удается немногим,

– признается Роман Дяжук.

Впервые кубические арбузы начали выращивать в Японии. Все для того, чтобы компенсировать потери в неурожайных год. Необычные ягоды там популярны уже около тридцати лет. У нас же только начинают набирать обороты. Роман вспоминает, как впервые пробовал квадратный арбуз.

Как выглядят квадратные арбузы фото

Желающих купить первые кубические арбузы, выращенные Романом, нашлось немало.

Ажиотаж с кубическим арбузом огромен. Один человек мне уже позвонил и сказал, что хочет купить квадратный арбуз за 10 тысяч гривен,

– рассказал Роман.

Но несмотря на спрос, продавать кубические арбузы фермер не собирается. Поскольку урожай не велик. Вместо этого – продолжит экспериментировать, а уже в следующем году возьмется за масштабное выращивание. Роман предполагает, что за сезон сможет вырастить около сотни таких экземпляров.

Когда можно покупать арбуз? Лучшее время для покупки арбузов – конец лета и осень. В Украине настоящие спелые арбузы и дыни, выращенные в естественных условиях, как правило, появляются только во второй половине августа и далее. То, что продают в первой половине июля – скорее всего, тепличные бахчевые, перенасыщенные нитратами и красителями.