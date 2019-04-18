В одном из городов Калифорнии экспериментально выплачивают базовый доход

Жителям портового городка Стоктон в Калифорнии начали выплачивать безусловный базовый доход в сумме 500 долларов в месяц. Первые выплаты участники эксперимента получили еще в феврале этого года.

По условиям эксперимента 130 жителей получат ежемесячные платежи в размере 500 долларов в течение 18 месяцев. После окончания эксперимента, городские власти изучат, как люди тратили деньги выделенные в рамках эксперимента, и как это повлияло на их жизнь. Цель эксперимента – обеспечить критическое понимание экономики безусловного базового дохода.

Читайте также: Какую сумму налога на недвижимость украинцы уплатили с начала года

Что такое Безусловный базовый доход или Гарантированный минимум?Это форма социального обеспечения, согласно которой каждый гражданин должен иметь гарантированный законом безусловный минимум денежного обеспечения, выплачиваемого государством или органами местного самоуправления, в дополнение к уже получаемым зарплатам, пенсиям или любым другим доходам.

В 2012 году Стоктон стал крупнейшим городом в США, который объявил себя банкротом. С тех пор финансовое положение города значительно улучшилось. Теперь, в связи с внедрением безусловного базового дохода, ситуация в городе может еще больше измениться. Эксперимент станет первой попыткой перераспределить богатство, которое возникло в Кремниевой долине на фоне процветания представителей IT-сферы и упадка многих других.

Инициатором проекта выступил мэр города Майкл Таббс, сообщило издание LA Times.

Я знаю что это такое – быть голодным и нуждающимся. Я вырос в бедности и видел, как люди едва находят деньги, чтобы оплатить базовые потребности. И все эти проблемы возникают не потому, что у людей нет характера. У них просто нет денег,

– заявил мэр.

Данная пилотная программа не была доступна в течение некоторого времени, и организаторы не обнародовали информацию о ее проведении.

Однако уже в следующем месяце определенное количество участников поделятся информацией о том, как они используют деньги и какую роль сыграл для них базовый доход. Фактические исследования базовой программы доходов будут более интенсивно обрабатывать данные, но участники, которые делятся историями из личного опыта могут дать людям представление о том, как основной доход работает и влияет на жизнь.

Читайте также: В Польше будут платить всем детям по 500 злотых в месяц

Эксперименты по реализации программы безусловного базового дохода были проведены в Италии, Канаде, Индии и Кении. 11 января 2019 в Украине зарегистрировали электронную петицию за № 22/038346-эп "Ввести в Украине безусловный базовый доход", которую граждане не поддержали.