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      В одном из городов Калифорнии экспериментально выплачивают базовый доход

      33 Читати новину українською
      Выплаты будут продолжаться в течение 18 месяцев
      Выплаты будут продолжаться в течение 18 месяцев / Фото из открытых источников

      Жителям портового городка Стоктон в Калифорнии начали выплачивать безусловный базовый доход в сумме 500 долларов в месяц. Первые выплаты участники эксперимента получили еще в феврале этого года.

      По условиям эксперимента 130 жителей получат ежемесячные платежи в размере 500 долларов в течение 18 месяцев. После окончания эксперимента, городские власти изучат, как люди тратили деньги выделенные в рамках эксперимента, и как это повлияло на их жизнь. Цель эксперимента – обеспечить критическое понимание экономики безусловного базового дохода.

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      Что такое Безусловный базовый доход или Гарантированный минимум?Это форма социального обеспечения, согласно которой каждый гражданин должен иметь гарантированный законом безусловный минимум денежного обеспечения, выплачиваемого государством или органами местного самоуправления, в дополнение к уже получаемым зарплатам, пенсиям или любым другим доходам.

      В 2012 году Стоктон стал крупнейшим городом в США, который объявил себя банкротом. С тех пор финансовое положение города значительно улучшилось. Теперь, в связи с внедрением безусловного базового дохода, ситуация в городе может еще больше измениться. Эксперимент станет первой попыткой перераспределить богатство, которое возникло в Кремниевой долине на фоне процветания представителей IT-сферы и упадка многих других.

      Инициатором проекта выступил мэр города Майкл Таббс, сообщило издание LA Times.

      Я знаю что это такое – быть голодным и нуждающимся. Я вырос в бедности и видел, как люди едва находят деньги, чтобы оплатить базовые потребности. И все эти проблемы возникают не потому, что у людей нет характера. У них просто нет денег,
      – заявил мэр.

      Данная пилотная программа не была доступна в течение некоторого времени, и организаторы не обнародовали информацию о ее проведении.

      Однако уже в следующем месяце определенное количество участников поделятся информацией о том, как они используют деньги и какую роль сыграл для них базовый доход. Фактические исследования базовой программы доходов будут более интенсивно обрабатывать данные, но участники, которые делятся историями из личного опыта могут дать людям представление о том, как основной доход работает и влияет на жизнь.

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      Эксперименты по реализации программы безусловного базового дохода были проведены в Италии, Канаде, Индии и Кении. 11 января 2019 в Украине зарегистрировали электронную петицию за № 22/038346-эп "Ввести в Украине безусловный базовый доход", которую граждане не поддержали.

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      Теги: Новости США Деньги
      Источник: 24 Канал
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