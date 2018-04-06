В ООН обсудят вопросы появления роботов-убийц

Специалисты, работающие с искусственным интеллектом, решили бойкотировать южнокорейский университет. Они опасаются, что сотрудничество этого заведения с ведущим производителем оружия может привести к созданию "роботов-убийц".

Об этом пишет Guardian, передает ВВС Украина.

Так, письмо подписали более 50 ученых из 30 стран мира, в котором сообщают, что прекращают контакты с Корейским ведущим научно-технологическим институтом (KAIST) за его сотрудничество с производителем оружия Hanwha Systems.

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По мнению ученых, такое сотрудничество может "ускорить гонку вооружений".

"Есть много замечательных вещей, которые можно сделать с искусственным интеллектом, который спасает жизни, даже в военном контексте. Но открытое декларирование курса на создание автономных систем вооружения и подобное партнерство вызывают беспокойство", – говорится в письме.

Следовательно, уже на следующей неделе представители ООН соберутся в Женеве, чтобы обсудить перспективы развития автономных вооруженных систем.

При этом президент KAIST Сунг Чуль Шин уверяет, что не планируют разрабатывать роботов-убийц.

"Я хотел бы заявить, что KAIST не намерен участвовать в разработке автономных вооруженных систем или роботов-убийц", – сказал Сунг Чуль Шин.